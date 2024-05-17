Водитель иномарки пострадал при столкновении с лосем в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
В Орехово-Зуевском округе ночью лось решил перебежать через трассу А-108, но в него влетела иномарка, сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».
В результате ДТП 43-летний мужчина за рулем Renault Duster получил травмы, а животное погибло.
Водителям напоминают, что лоси являются государственной собственностью. За ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, владелец автомобиля может получить штраф.
Автолюбителям на дороге важно соблюдать скоростной режим, а в темное время суток следует ездить с включенными противотуманными фарами.