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Водитель иномарки пострадал при столкновении с лосем в Подмосковье

В Орехово-Зуевском округе ночью лось решил перебежать через трассу А-108, но в него влетела иномарка, сообщается в Telegram-канале « МК: срочные новости» .

В результате ДТП 43-летний мужчина за рулем Renault Duster получил травмы, а животное погибло.

Водителям напоминают, что лоси являются государственной собственностью. За ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, владелец автомобиля может получить штраф.

Автолюбителям на дороге важно соблюдать скоростной режим, а в темное время суток следует ездить с включенными противотуманными фарами.