Водитель и трое детей пострадали в ДТП в подмосковном Воскресенске

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городском округе Воскресенск, в результате которого пострадали водитель и трое несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно, в среду около 16:45 на 8 км автодороги «Воскресенск — Виноградово» водитель 1989 года рождения за рулем автомобиля Daewoo не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров 2022, 2014 и 2013 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в медурчеждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.