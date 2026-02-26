Водитель грузовика прямо за рулем жестоко избил кота в Татарстане
В соцсетях появилось видео, где водитель грузовика избивает кота, инцидент произошел в Заинске, сообщает KazanFirst.
Агрессор наносил животному удары, при этом находясь за рулем грузовика.
В МВД по Татарстану поступило заявление по факту жестокого обращения с животными. Полицейские получили видеозапись во время мониторинга соцсетей.
По данному факту задержан 37-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. Начата проверка.
