сегодня в 10:09

Водитель грузовика прямо за рулем жестоко избил кота в Татарстане

В соцсетях появилось видео, где водитель грузовика избивает кота, инцидент произошел в Заинске, сообщает KazanFirst .

Агрессор наносил животному удары, при этом находясь за рулем грузовика.

В МВД по Татарстану поступило заявление по факту жестокого обращения с животными. Полицейские получили видеозапись во время мониторинга соцсетей.

По данному факту задержан 37-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. Начата проверка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.