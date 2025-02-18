Водитель грузовика погиб после наезда на ограждение на МКАД Происшествия сегодня в 08:27

На внутренней стороне 49 км МКАД водитель грузовика не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, которое разделяет транспортные потоки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Авария произошла в 05:24 вторника. От полученных травм водитель авто скончался на месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства данного инцидента. Движение транспорта на месте дорожной аварии затруднено. Водителей попросили выбирать маршруты объезда. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовался затор протяженностью около 10 км.