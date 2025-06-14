Водитель Chery влетел в стоявшую на обочине иномарку в Чехове Происшествия сегодня в 18:46

Один человек пострадал в результате ДТП, произошедшего в субботу на трассе М-2 «Крым» в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 15 часов на 58 км автодороги. Водитель за рулем Chery врезался в припаркованный на обочине неисправный Volkswagen. В результате столкновения пострадала пассажирка «китайца» 1981 г. р., ее госпитализировали с различными травмами. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Движение ограничено, водителей призвали выбирать пути объезда.