Водитель BMW в поселке Рублево задавил таксу и убрал труп в пакет

В Московском поселке Рублево водитель BMW сбил собаку, которая гуляла на поводке, и, не проявив сочувствия, покинул место происшествия. Хозяйка таксы Карина, оказавшаяся в шокирующей ситуации, рассказала о случившемся 23 декабря, сообщает Газета.ru .

По ее словам, когда она возвращалась домой и пересекала дорогу, автомобиль на большой скорости сбил ее питомца. Водитель не вышел из машины, а лишь высунулся в окно и грубо предложил убрать собаку, игнорируя плачущую женщину.

«Водитель опустил стекло машины и говорит: „Че стоишь, убирай собаку“. Так он повторил еще раз пять. Потом я ответила: будьте мужчиной, выйдите, помогите», — добавила девушка.

На помощь Карине подошла пожилая женщина с девочкой, которая также пыталась убедить водителя выйти и помочь. Однако тот, лишь ухватив пакет, положил в него погибшую собаку и продолжил игнорировать их.

После инцидента Карина вызвала полицию, но водитель успел скрыться с места происшествия, отогнав автомобиль в неизвестном направлении. Она и ее друг зафиксировали номер машины, однако извинений от водителя не последовало. Полиция оформила происшествие, Карина предоставила все необходимые доказательства.

Кроме того, девушка рассказала, что ее сосед уже не раз проявлял агрессивное поведение на дороге, ставя под угрозу безопасность других людей. Из-за стресса она планирует подать в суд на водителя для компенсации морального ущерба, надеясь на более жесткие меры, включая лишение его прав. Она опасается, что подобное поведение может привести к новым трагедиям, и хочет защитить окружающих от подобных инцидентов в будущем.