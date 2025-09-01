Водитель Audi накинулся с топором на пожилого таксиста в Москве

Агрессивный водитель Audi накинулся с топором на 60-летнего таксиста на Kia на Новоалексеевской улице в Москве. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Пожилой таксист на Kia отработал смену и хотел припарковать автомобиль в гараже рядом с домом. За ним двигалась черная Audi. Ее водитель постоянно сигналил и хотел обогнать.

Владельца немецкого автомобиля особенно разозлила ситуация, когда на дороге попалась сломавшаяся машина. Водитель корейской машины, по мнению агрессора, слишком медленно объезжал препятствие.

Через некоторое время Audi и Kia оказались в пустынном месте. Водитель немецкого автомобиля пошел на обгон, заставил пожилого мужчину сделать остановку, вышел, достал топор из авто и накинулся на него.

Пострадавший поделился, что владелец Audi нанес ему четыре-пять ударов, выбил четыре зуба и разбил губу. Мужчина, охранявший гаражи, спас водителя Kia. Он написал заявление в полицию.