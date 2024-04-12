Вода в реке Урал в Оренбурге поднялась до 1120 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1120 сантиметров, пишет РИА Новости со ссылкой на власти города.

Отмечается, что пик паводка в городе придется на пятницу. Через два дня уровень начнет снижаться.

Также губернатор Курганской области сообщил, что в селе Каминском Куртамышского округа уровень воды за ночь поднялся до 743 см, увеличившись на 140 см. Власти эвакуируют жителей.

«Земляки, покидайте свои дома с родственниками, документами, ценными вещами и домашними животными заранее. Помогайте нам помочь вам», — написал он.