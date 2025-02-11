«Во всем розовом»: казанский блогер покрасил кошку свеклой

Блогера из Казани обвинили в жестокости после видео с розовой кошкой

Блогер из Казани покрасил белую кошку в розовый цвет для съемок видеоролика для социальных сетей, сообщает Lenta.ru .

«Когда она сказала, что ее любимый цвет — розовый», — подписал свой ролик блогер Равиль.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек во всем розовом танцует на фоне розового автомобиля марки BMW с кошкой на руках. При этом питомец также покрашен в розовый цвет.

Однако не все подписчики оказались в восторге от видео и обвинили блогера в жестоком обращении с животным.

Равиль утверждает, что с кошкой все в порядке. Для изменения ее внешности якобы использовалась свекла, а окрашивал животное профессиональный колорист.