сегодня в 09:19

Во время землетрясения в Афганистане погибли 20 человек

Произошедшее землетрясение в Афганистане унесло жизни не менее 20 человек, свыше 300 получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно последним данным Минздрава в Афганистане, число жертв составило 20, а количество раненых достигло 320. Предыдущие сообщения указывали на 10 погибших и 260 пострадавших.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее ночью в центральной части афганской территории, эпицентр которого находился в 45 километрах к востоку-юго-востоку от Мазари-Шарифа на глубине 10 километров.

Наиболее сильные колебания ощущались в населенных пунктах Айбак, Мазари-Шариф и Маймана. Подземные толчки были зарегистрированы в Кабуле, а также в Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане, Иране и даже в Индии.

Власти провинции Саманган сообщают, что землетрясение спровоцировало оползень, в результате которого полностью заблокирован участок автодороги Балх — Саманган в районе Ташгурганского ущелья.

