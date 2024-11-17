Во время загонной охоты под Иркутском застрелили 62-летнего мужчину

В Иркутской области охотник убил мужчину, приняв его за зверя

Правоохранительные органы Иркутской области разбираются в обстоятельствах гибели 62-летнего мужчины, которого охотник принял за дикого зверя и убил, пишет РЕН ТВ .

Предварительно установлено, что охота была загонной. Одна группа охотников гнала зверя из укрытия на другую группу, которая исполняла роль стрелков. Так, один из вооруженных мужчин принял 62-летнего загонщика за зверя и произвел роковой выстрел.

Спасти раненного мужчину не удалось. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Предварительно установлено, что выстрел в погибшего мог произвести сотрудник иркутского гарнизона полиции. В день охоты он был на выходном дне.