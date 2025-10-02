Во Внуково задержан иностранец, который торговал органами россиян

В Москве задержали иностранца по подозрению в торговле людьми ради органов

В московском аэропорту Внуково правоохранители задержали иностранного гражданина, объявленного Интерполом в международный розыск за торговлю людьми с целью изъятия у них внутренних органов, сообщает Telegram-канал «112» .

Мужчина, прибывший в Москву после депортации из-за рубежа, подозревается в участии в преступной группировке международного масштаба, занимавшейся торговлей людьми для нелегальной пересадки органов в период с 2006 по 2008 год.

Злоумышленники, используя обман, вывозили граждан России в Косово, где принуждали их к согласию на изъятие почек за денежное вознаграждение. Хирургические вмешательства проводились в частной медицинской клинике, расположенной в Приштине.

Операция по задержанию стала возможной благодаря информации, полученной от зарубежных коллег. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью» и «Торговлю людьми».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.