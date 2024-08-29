Во Внукове остановили пассажира с радиоактивным танком

В аэропорту Внуково остановили пассажира с радиоактивным танком. Мужчина пытался провезти его в багаже, сообщает Baza .

Он прибыл в российскую столицу из Узбекистана несколько месяцев назад. Во время прохождения таможенного контроля сработала аппаратура, предупреждающая об опасных грузах. Сотрудники аэропорта проверили багаж мужчины и обнаружили странный предмет — металлический танк.

Размер объекта был 14 на 19 сантиметров, масса — около килограмма. Внутри были встроены часы.

Металлический танк решили еще раз проверить. Выяснилось, что уровень радиоактивного загрязнения, исходящий от него, выше нормы в 56 раз. Предмет изъяли, а нарушителя отправили беседовать с полицией.

Ранее задержанный за хулиганство пассажир напал на полицейского в аэропорту Внуково. Он перебрал с алкоголем и курил рядом со стойкой регистрации.