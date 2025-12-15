Во Владивостоке таксист-мигрант проломил мужчине голову битой и хотел сбежать

31‑летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что на одной из улиц во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил его знакомого тяжелым предметом, сообщает «МВД Медиа» .

Вскоре поступила телефонограмма из больницы: в реанимацию доставили пациента с черепно‑мозговой травмой.

Силовики выяснили, что ночью в районе Океанского проспекта у мужчины случился конфликт с таксистом, в ходе которого тот достал из машины биту и нанес 31-летнему оппоненту несколько ударов по голове. После этого он скрылся.

Полицейские оперативно установили личность агрессора и задержали его в Кемеровской области, после чего доставили во Владивосток для следствия. Преступником оказался 18‑летний уроженец ближнего зарубежья, он признался в содеянном.

По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

