Во Владивостоке прошли сильные ливни

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Движение трамваев остановлено во Владивостоке из-за последствий сильного ливня, сообщили в мэрии города.

Коммунальные службы убирают большое количество щебня и различного мусора, нанесенного водой на трамвайные пути, сказано в сообщении администрации Владивостока в Telegram-канале.

В работах по наведению порядка задействовано около 100 рабочих и 106 единиц спецтехники, уточнили в мэрии.

Во Владивостоке во вторник выпало 113 миллиметров осадков.