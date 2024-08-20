Во Владивостоке прошли сильные ливни
Движение трамваев остановлено во Владивостоке из-за непогоды
Фото - © Движение трамваев остановлено во Владивостоке из-за непогоды/Администрация Владивостока
Движение трамваев остановлено во Владивостоке из-за последствий сильного ливня, сообщили в мэрии города.
Коммунальные службы убирают большое количество щебня и различного мусора, нанесенного водой на трамвайные пути, сказано в сообщении администрации Владивостока в Telegram-канале.
В работах по наведению порядка задействовано около 100 рабочих и 106 единиц спецтехники, уточнили в мэрии.
Во Владивостоке во вторник выпало 113 миллиметров осадков.