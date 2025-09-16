Во Владивостоке произошла серия хлопков из-за газового оборудования

сегодня в 05:05

Утром 16 сентября во Владивостоке, в районе поселка Щитовая (со стороны бухты Шамора), произошла серия хлопков, вызванная неисправностью газового оборудования.

Как сообщает правительство Приморского края, инцидент произошел на территории с административными сооружениями и автопарковками. На место незамедлительно прибыли пожарные и экстренные службы, которые локализовали последствия.

По предварительным данным, в результате происшествия получили повреждения несколько припаркованных транспортных средств. Жертв и пострадавших среди людей нет.

Работа административных зданий не прерывалась, угрозы для сотрудников и посетителей не возникло.