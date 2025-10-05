Во Владивостоке двое неизвестных подожгли автомобили в местном ЖК

Во Владивостоке двое неизвестных подожгли автомобили в местном жилом комплексе. По словам местных жителей, это уже седьмой случай за последнее время, сообщает Baza .

Инцидент произошел прошедшей ночью в ЖК «Новые горизонты». Злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли Lexus. Машина мгновенно вспыхнула, и пламя быстро перекинулось на стоявший рядом Nissan. Владельцы автомобилей выбежали из домов, но не успели спасти свои машины.

Опознать поджигателей по видео с камер наблюдения не удалось. Местные жители написали заявление в правоохранительные органы.

Жильцы утверждают, что это уже седьмой поджог авто в Приморском крае. В июле неизвестные положили на лобовое стекло кроссовера небольшую коробку и подожгли ее.

