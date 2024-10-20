Во Владимирской области спасатели потушили пожар площадью 2400 «квадратов»

сегодня в 13:03

Более 40 сотрудников МЧС 20 октября боролись с пожаром в поселке Ручей Ковровского района Владимирской области, где загорелся цех по производству дверей, открытое пламя полностью ликвидировано, сообщили в МЧС России .

Общая площадь пожара составила 2 400 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали, задействовав 15 единиц спецтехники.

На опубликованных МЧС РФ кадрах пожара видно, что горело не только здание, где изготавливали двери, но и строительный материал на прилегающей территории.

В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать компетентные специалисты в ходе соответствующей экспертизы.