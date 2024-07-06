Во Львове задержали экс-прокурора Ильницкого и его тещу

Силовики задержали во Львове объявленного в розыск бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, который скрывался в доме тещи — адвоката М. Богдановой, сообщает РИА Новости .

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Ильницкого обнаружили на чердаке дома в ходе следственных действий в отношении Богдановой по факту взятки в 3,5 тыс. долларов. Она взяла деньги за помощь в уклонении от мобилизации.

Взятку адвокат потребовала за влияние на принятие решения в военкоматах Львовской области по обновлению военно-учетной информации и получения QR-кода двумя молодыми людьми, предоставление одному отсрочки от призыва.

Украинский закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая. По нему все военнообязанные должны за 60 дней с момента вступления в силу обновить данные в военкомате.