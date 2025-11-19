Во Львове впервые за несколько месяцев произошел блэкаут

Во Львове, в западной части Украины, впервые за несколько месяцев зафиксировано полное отключение электроэнергии, сообщает «Политика Страны» .

В Telegram-канале новостного портала были опубликованы видеозаписи погруженных во тьму городских улиц, где единственными источниками света являлись автомобильные фары.

Львов впервые за продолжительное время оказался в абсолютной темноте. Графики отключений электроэнергии, введенные по всей Украине в связи с нехваткой генерирующих мощностей, возникшей вследствие повреждений энергетической инфраструктуры, были значительно усилены в среду, особенно в Киеве.

Дополнительно сообщается, что в Харькове, расположенном на востоке Украины, около 40 тысяч потребителей остаются без электроснабжения из-за повреждения трансформаторной подстанции.

