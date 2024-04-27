Во Львове призвали экономить свет после ударов РФ по инфраструктурным объектам

По его словам, воздушная тревога во Львовской области звучала на протяжении трех часов. Регион подвергся ударам крылатыми ракетами разного класса, в том числе «Кинжалами». Три из них были сбиты украинской системой ПВО.

«К сожалению, есть и попадания. Атакованы два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах», — написал Козицкий в Telegram-канале.

Он отметил, что на объектах начались пожары, есть разрушения. При этом жертв и пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме, однако энергосистеме сложно удержать баланс производства и потребления.

«Чтобы не пришлось применять почасовые отключения, пожалуйста, не включайте энергоемкие электроприборы с 19:00 до 22:00. Ограничьте одновременное включение таких приборов», — добавил глава Львовской ОВА.

Он уточнил, что речь идет о кондиционерах, бойлерах, электрочайниках, обогревателях, утюгах, стиральных машинах, микроволновках, электропечках и пылесосах. Козицкий также призвал пользоваться энергосберегающими лампочками.