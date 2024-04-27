Во Львове призвали экономить свет после ударов РФ по инфраструктурным объектам
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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призвал украинцев экономить электричество после ударов России по двум объектам инфраструктуры.
По его словам, воздушная тревога во Львовской области звучала на протяжении трех часов. Регион подвергся ударам крылатыми ракетами разного класса, в том числе «Кинжалами». Три из них были сбиты украинской системой ПВО.
«К сожалению, есть и попадания. Атакованы два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах», — написал Козицкий в Telegram-канале.
Он отметил, что на объектах начались пожары, есть разрушения. При этом жертв и пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме, однако энергосистеме сложно удержать баланс производства и потребления.
«Чтобы не пришлось применять почасовые отключения, пожалуйста, не включайте энергоемкие электроприборы с 19:00 до 22:00. Ограничьте одновременное включение таких приборов», — добавил глава Львовской ОВА.
Он уточнил, что речь идет о кондиционерах, бойлерах, электрочайниках, обогревателях, утюгах, стиральных машинах, микроволновках, электропечках и пылесосах. Козицкий также призвал пользоваться энергосберегающими лампочками.