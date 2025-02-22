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Во Франции задержали подростка, подозреваемого в нападении с гранатой на бар

Полиция Франции задержала 17-летнего подростка по подозрению в атаке с гранатой на бар в Гренобле, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Отмечается, что изначально подозреваемого задержали в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли.

Подросток сам заявил о своей причастности к преступлению, но потом отказался от своих показаний.

Французские силовики заявили о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре.

Во французском Гренобле 12 февраля произошел взрыв, в результате которого пострадали 15 человек. Один из пострадавших находился в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.