Во Франции задержали подростка, подозреваемого в нападении с гранатой на бар
Полиция Франции задержала 17-летнего подростка по подозрению в атаке с гранатой на бар в Гренобле, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Отмечается, что изначально подозреваемого задержали в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли.
Подросток сам заявил о своей причастности к преступлению, но потом отказался от своих показаний.
Французские силовики заявили о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре.
Во французском Гренобле 12 февраля произошел взрыв, в результате которого пострадали 15 человек. Один из пострадавших находился в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.