сегодня в 19:40

Во Франции сожгли более 800 автомобилей в Новый год

В новогоднюю ночь 813 автомобилей сожжены в ходе празднований в разных городах Франции, сообщает РИА Новости .

Как рассказал телеканал BFMTV, из них 183 машины загорелись из-за распространения на них огня.

По словам представителей департамента Нижний Рейн, где находится Страсбург, там выявлено самое большое количество инцидентов. На территории сгорели 117 автомобилей. В департаменте Рона были подожжены 82 машины.

Затем по количеству сожженного транспорта идут департаменты Жиронда на западе Франции и Валь-д’Уаз в пригороде Парижа, где сгорели по 36 авто. В департаменте Нор зарегистрировали 32 горящие машины.

Около 30 подобных инцидентов были в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре. Кроме того, злоумышленники поджигали стройограждения и мусорные баки.

Еще по меньшей мере двум людям оторвало пальцы при запуске фейерверков, в том числе 12-летнему ребенку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.