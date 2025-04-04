Внутри был сок: москвича «развели» на коробку с сюрпризом за 10 тыс руб

Baza: москвич купил за 10 тыс коробку с сюрпризом, в которой лежал сок

Инцидент произошел вечером 29 марта. 34-летний Иван прогуливался по Малой Бронной, где увидел столпотворение и веселье. А когда подошел поближе, то ему объяснили, что здесь идет игра в коробочки.

Мужчине рассказали, что есть две коробки: за 5 тыс. руб. и за 10 тыс. руб. Внутри якобы лежит сюрприз аналогичной стоимости. Иван решил сыграть в игру и перевел 10 тыс. руб. на карту незнакомцам, которые выдали ему коробку. Когда мужчина ее открыл, то увидел маленькую коробку сока.

Когда Иван поднял голову, чтобы спросить, что происходит, то незнакомцы бросились врассыпную. В итоге мужчина обратился в полицию.

Ранее лжеполицейский на самокате «оштрафовал» школьника на 5 тыс. руб. в Москве. Он остановил мальчика, который тоже был на самокате, якобы за игнорирование требований инспектора. В итоге он обманул несовершеннолетнего и взял с него 5 тыс. руб.