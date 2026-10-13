Внучка зверски убитого экс-мэра Саратова попросила отправить ее на СВО

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, Екатерина Тархова, которую обвиняют в жестоком убийстве родных, попросила отправить ее в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Екатерина Тархова утверждает, что мысли об убийстве ей внушала пособница Светлана (Нателла) Метревели. По словам подсудимой, банки с разными веществами привозил ей племянник Нателлы Дмитрий Метревели. С ним она познакомилась через подругу и неоднократно ездила отдыхать в Грузию.

Тархова заявила в суде, что именно Метревели расчленил тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи.

Об убийстве Тархова и его супруги стало известно 5 февраля 2025 года, при этом они погибли примерно за месяц до обнаружения тел. В двойном убийстве заподозрили внучку экс-мэра.

28 февраля Екатерина дала показания, признавшись, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Тела она заморозила в азоте, после чего расчленила, пропустила через мясорубку и смешала с гречкой, чтобы скрыть запах, а останки раскидала по мусорным контейнерам. По версии следствия, родных Екатерина убила ради денег.

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