Внезапное файер-шоу: в Австралии взорвался аккумулятор у самоката в шиномонтажке

В Австралии взорвался аккумулятор у самоката в шиномонтажном салоне

В одной из австралийских шиномонтажном салоне в городе Перт внезапно для сотрудника аккумулятор одного из электросамокатов загорелся, затем взорвался и устроил пожар. Инцидент произошел в момент замены колес у транспортного средства и попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как механик склонился над самокатом и выполнял манипуляции по замене колеса. В какой-то момент аккумулятор транспорта начинает гореть. Мужчина успевает отскочить в сторону, после чего происходит взрыв и начинает гореть все пространство вокруг электросамоката.

После внезапного файер-шоу мужчина не растерялся. Он бросился к месту, где стоял огнетушитель, и своими силами потушил пламя.

Предварительно известно, что никто не пострадал. Что стало причиной воспламенения аккумулятора, не уточняется.

