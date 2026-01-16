Вмерзшие в лед трупы: нелегальная ферма в Карелии стала концлагерем для животных

Под Петрозаводском в селе Заозерье обнаружили нелегальную ферму, где животных содержали в ужасных условиях, а в снегу заметили вмерзшие трупы. На место выехала проверка, сообщает «Daily Карелия» .

Специалисты «Республиканского центра ветеринарии и консультирования» отберут пробы на особо опасные болезни животных. Также о ферме-концлагере Минсельхоз Карелии планирует сообщит в Россельхознадзор и Росприроднадзор.

История началась с жалоб жителей Заозерья на некую ферму, где был замечен страдающий алабай в плохом состоянии. Местный депутат ЗС РК Инна Болучевская, юрист Ольга Тужикова и зоозащитница Татьяна Михайлова отправились на место и нашли всех несчастных животных.

На опубликованных в Сети кадрах видны трупы коз и овец, которые буквально вмерзли в лед. По некоторым данным, кости и черепа животных обнаружены по всей ферме.

