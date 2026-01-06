Влюбленный подросток разгромил памятник героям СВО под Иркутском

Момент вандализма попал на видео в городе Братске, расположенном в Иркутской области. Находясь в компании приятелей возле монумента, 15-летний подросток решил продемонстрировать свою «дерзость» и произвести впечатление на девушку.

Парень подбежал к мемориалу героям СВО и принялся бить кулаками по скульптуре воина. После этого он повис на автомате, который не выдержал веса вандала и сломался. Перепуганный своими действиями, юноша бросил сломанный автомат и убежал вместе со своими товарищами.

По данному факту возбуждено уголовное дело, касающееся разрушения памятников. Однако, в связи с юным возрастом, подросток не может быть привлечен к уголовной ответственности. Теперь ответственность за содеянное могут понести родители несовершеннолетнего.

