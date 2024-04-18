Власти Украины предупредили граждан страны о дефиците энергии

Украина столкнется с нехваткой энергии в четверг из-за похолодания

Украина испытает дефицит электроэнергии в четверг из-за резкого похолодания, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко.

Чиновник сообщил, что Украине может не хватить собственной генерации и импортной энергии, так как ожидается падение температуры и увеличение потребления электроэнергии.

Он призвал граждан и предприятия экономить на электричестве.

Накануне украинская энергетическая компания «Укрэнерго» также обратилась к населению с просьбой экономить энергию.