Власти США не решили судьбу Кристы Пайк после неудавшейся казни

50-летняя Криста Пайк из Теннесси выжила после двух смертельных инъекций. Власти пока не решили, как поступить с осужденной после неудавшейся казни, сообщает «Царьград» .

По данным издания, Пайк находится в тяжелом состоянии: у нее воспаление легких, тромб в руке, сильный отек кистей и потеря способности глотать. Она не может двигать кистями. Врачи не дают прогнозов о полном восстановлении.

Пайк провела за решеткой около 30 лет. Суд осудил ее за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году, когда Пайк было 18 лет. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

Как пишет издание, губернатор Билл Ли не отменил смертный приговор, но приостановил казни в штате до конца года и поручил провести независимое расследование. О помиловании Пайк речи не идет. Неудавшаяся казнь вызвала вопрос о допустимости повторного исполнения приговора.

Президент Трамп назвал произошедшее «интересной ситуацией» и оставил решение властям Теннесси, сообщает издание. Случай вызвал споры о смертной казни на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.