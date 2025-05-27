Власти прокомментировали аварию с автобусом в Химках

Власти заявили об отсутствии пострадавших в ДТП с автобусом в Химках

На трассе М-11 в Химках произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП никто не пострадал, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла во вторник, 27 мая, в 13:20 по местному времени. Предварительно, в районе Левого берега легковушка не уступила дорогу автобусу № 344, который следовал по по выделенной полосе. После этого транспортные средства столкнулись.

В результате аварии никто из людей не пострадал. Прочие обстоятельства ДТП выясняются.

«Осторожно, Москва» публиковала, как утверждается, кадры с места аварии в Химках. Издание указывало, что в ДТП участвовали пять машин, однако подмосковный Минтранс эту информацию не подтверждал.