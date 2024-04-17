Власти не подтвердили информацию о взрыве в Одинцовском округе

В диспетчерскую службу, в систему 112 и в полицию заявлений после звука взрыва в Одинцовском округе не поступало. Нарушений в работе электроснабжения и газоснабжения не зафиксировали, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Ранее Telegram-канал «Типичное Одинцово» сообщил, что утром 17 апреля в 5 микрорайоне раздался звук взрыва. Момент попал на камеру входа в подъезд дома № 5 по бульвару Маршала Крылова.

В пресс-службе администрации округа сообщили, что от жильцов жалоб по данному происшествию не было. Разрушений также не обнаружили.

Информации о пострадавших в ходе ЧП нет. Сейчас выясняется, что это было.