Владельца магазина в Подмосковье ждет штраф за продажу спиртного вблизи детсада

Продажа пива и слабоалкогольных напитков выявлена в магазине Реутова, расположенном рядом с частным детским садом «Кораблик», расстояние до которого составляет 31 м. Зона запрета продажи алкогольной продукции от образовательных учреждений составляет 60 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нарушение было выявлено во время совместной проверки предприятий торговли с участием сотрудников администрации Реутова и министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Ее цель — пресечение незаконной продажи алкогольной продукции.

Ранее предпринимателя уже предупреждали о недопустимости торговли алкогольной продукцией, ему было выдано уведомление и разъяснены требования законодательства. Комиссия составила протокол об административном правонарушении. Материалы будут переданы в суд. Предпринимателю грозит административная ответственность от 20 до 40 тыс. рублей.

Ранее в одном из продовольственных магазинов Реутова была выявлена торговля слабоалкогольными напитками без регистрации в системе «Честный знак», а также табачными изделиями на расстоянии менее 100 м от образовательного учреждения. Изъято более 500 бутылок пива и слабоалкогольных напитков, табачная продукция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.