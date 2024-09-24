Владелица Wildberries заявила, что Бакальчук угрожал убить ее подчиненного

Представитель основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким, на днях отказавшейся от фамилии мужа, еще 19 сентября подавал заявление о готовящейся атаке на офисы компании. А сама Ким обвинила Владислава Бакальчука в угрозах убийством в адрес директора WB по развитию сервисов, сообщает MK.Ru .

Издание утверждает, что в поданном правоохранителям заявлении говорилось о некоем человеке из команды Бакальчука, который готовился осуществить захваты офисов Wildberries в течение трех дней. Захваты хотели сопроводить «организацией массовых беспорядков» и уничтожением имущества.

По информации службы безопасности Wildberries, каждому участнику ожидающейся силовой акции обещали выплачивать по 12 тыс. рублей в день.

Также Ким написала заявление непосредственно на Бакальчука, обвинив его в якобы угрозах убийством в адрес одного из директоров компании. От Владислава, как утверждает создательница WB, исходили фразы по типу «Возмездие скоро настанет», «Когда тебе в спину стреляют» и др.

Более того, Татьяна утверждает, что неделей ранее человек из окружения ее супруга смог сделать так, чтобы ощутимое количество заказов на маркетплейсе получили статус «отменены», что спровоцировало ущерб для фирмы.

Минувшим летом также якобы имел место подкуп сотрудников WB, путем которого злоумышленники хотели завладеть клиентской базой сервиса.

По факту заявления Татьяны Ким проводится проверка, добавляет газета.