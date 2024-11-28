ВКС РФ и военные Сирии ликвидировали более 400 террористов за сутки

В результате совместной операции Воздушно-космических сил (ВКС) России и сирийской армии был нанесен мощный удар по террористам «Джебхат ан-Нусра»*, уничтожены более 400 экстремистов, сообщает ТАСС со ссылкой на капитана 1-го ранга Олега Игнасюка, занимающего пост заместителя главы ЦПВС в Сирии.

За последние 24 часа военные ликвидировали свыше 400 экстремистов, атаковавших правительственные войска САР в двух провинциях — Идлибе и Алеппо.

Террористическая группировка не прекращает агрессию в зоне деэскалации Идлиба. По данным военных, боевики осуществили 13 атак на позиции сирийских военных. Большая часть обстрелов — двенадцать — пришлась на Идлиб, еще один был зафиксирован в провинции Алеппо.

В провинции Деръа состоялись две гуманитарные акции, организованные ЦПВС. В ходе операций местным жителям было передано свыше 9 тонн продовольствия в виде 900 индивидуальных наборов. Кроме того, как сообщил Игнасюк, более 3,8 тысячи человек совершили переход через ливано-сирийскую границу в течение последних 24 часов.

*Запрещенная в России террористическая организация.