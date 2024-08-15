Визажист пожаловался на экс-чиновника Минспорта, устроившего дорожный конфликт

Инцидент случился 14 августа недалеко от Миусской площади. Визажист и его друг выезжали с улицы Чаянова на улицу Александра Невского. Они рассказали, что тогда слева их прижал джип. Из машины были слышны отборный мат и угрозы. Они исходили от Полинского.

Затем водитель экс-чиновника вышел разбираться, но молодые люди сдали назад, и автомобили разъехались.

Полинский рассказал, что студенты чуть не ударили его автомобиль, когда пытались вытеснить его из правого ряда, а потом нахамили ему, что и стало причиной возникшего на дороге конфликта.

«Сказали, что я старый, да еще и дурак. Ну я и правда немолодой. Но драки никакой не было, никто никого не бил», — пояснил бывший чиновник.

В то же время молодые люди отметили, что они никого не оскорбляли.