Визажист пожаловался на экс-чиновника Минспорта, устроившего дорожный конфликт
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Столичный визажист обвинил бывшего главу Федеральной дирекции спортмероприятий Александра Полинского и его водителя в попытке нападения из-за дорожного конфликта, сообщает Baza.
Инцидент случился 14 августа недалеко от Миусской площади. Визажист и его друг выезжали с улицы Чаянова на улицу Александра Невского. Они рассказали, что тогда слева их прижал джип. Из машины были слышны отборный мат и угрозы. Они исходили от Полинского.
Затем водитель экс-чиновника вышел разбираться, но молодые люди сдали назад, и автомобили разъехались.
Полинский рассказал, что студенты чуть не ударили его автомобиль, когда пытались вытеснить его из правого ряда, а потом нахамили ему, что и стало причиной возникшего на дороге конфликта.
«Сказали, что я старый, да еще и дурак. Ну я и правда немолодой. Но драки никакой не было, никто никого не бил», — пояснил бывший чиновник.
В то же время молодые люди отметили, что они никого не оскорбляли.