Виновникам взрыва на складе «Пиро-Росс» в Подмосковье вынесен приговор

Сергиево-Посадский городской суд огласил приговор фигурантам дела о взрыве на складе компании «Пиро-Росс», в результате которого в августе 2023 года погибли 9 человек, сообщает «112» .

На скамье подсудимых оказались технический директор предприятия Сергей Чанкаев, а также его подчиненные — Александр Варенов и Олег Юров. Первый получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, остальные — по 4 года и 6 месяцев.

Также виновникам трагедии нельзя будет заниматься деятельностью на производственных объектах. При этом фигуранты не признали свою вину. Они уверяют, что склад взорвался в результате диверсии.

Следствие же утверждает, что сотрудники грубо нарушили правила безопасности, из-за чего произошла мощная детонация оружейного пороха на складе.

Взрыв на территории, арендуемой фирмой «Пиро-Росс», прогремел 9 августа 2023 года. Погибли 9 человек, а более 60 пострадали. Также была повреждена Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

