Видео: живодер избил кошку в подъезде дома в Новой Москве на глазах свидетелей

В Новой Москве в районе Некрасовка мужчина в подъезде многоквартирного дома ногами запинал кошку. Момент происшествия видели входящие в дом жильцы, а также происходящее зафиксировала камера наружного наблюдения, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

На опубликованных кадрах видно, что мужчина жестоко обращался с кошкой 13 августа в 20:40. В момент, когда он пинал животное, в подъезд многоквартирного дома входили мужчина и женщина.

Свидетели жестокого обращения с кошкой обернулись, посмотрели, что делает злоумышленник, но в итоге не остановили его, а, судя по камерам, прошли внутрь дома. В это же время мужчина продолжал пинать кошку и ногами подталкивал ее к выходу из подъезда.

Позднее животное без сознания на улице нашли прохожие. Местные жители обратились за помощью в полицию, они хотят привлечь к ответственности злоумышленника. О дальнейшей судьбе кошки на момент публикации заметки ничего неизвестно.