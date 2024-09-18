Видео: выходцы из общежитий и курьеры «Самоката» устроили побоище в Кемерове

В Рудничном районе Кемерова полиция остановила крупную драку между мужчинами, живущими в общежитии, и курьерами сети «Самокат», сообщает «Сiбдепо» .

«Здравствуйте, уважаемые граждане, произошла очень ужасная ситуация. Вечером 17.09.2024 толпа тувинцев из общаг напали на четырех самокатчиков, и началась ожесточенная драка», — написал автор видео в соцсетях.

Информация, что в драке участвовали уроженцы Тувы, в статье не подтверждается.

Толпа местных жителей сначала избила доставщиков, после чего те забаррикадировались за дверью общаги. Далее один из драчунов даже пытался разбить стекло здания, чтобы продолжить потасовку, но его остановил один из знакомых.

Выходцы из общежития покинули место драки только после приезда полицейской машины.

Позже в кемеровском главке МВД заявили, что в дежурную часть поступило сообщение о драке от 23-летнего местного жителя. По данным стражей порядка, в ходе конфликта никто не пострадал.

Полицейские смогли установить личности всех участников потасовки. Детали и обстоятельства драки устанавливаются.