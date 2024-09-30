Видео: в военкора на квадроцикле прилетел FPV-дрон под Часовым Яром

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Военкор «Известий» Денис Кулага ранен после атаки FPV-дрона в зоне СВО

Военный корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага ранен в результате атаки под Часовым Яром (ДНР). Предварительно, в журналиста прилетел FPV-дрон, когда он ехал на квадроцикле, сообщается на сайте издания .

Газета также публикует видео от первого лица, как утверждается, с моментом атаки на Кулагу.

В результате предварительного налета БПЛА военкор получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на травмы, после случившегося Кулага сам помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.

«Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками», — рассказал корреспондент на видео.

Сейчас Кулага переведен в госпиталь, его жизни ничего не угрожает.