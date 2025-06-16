Видео: в Санкт-Петербурге на посетителей ТЦ упала витрина, есть пострадавшие

В Сети появилось видео момента обрушения витрины на посетителей одного из торговых центров Санкт-Петербурга. Судя по кадрам, рядом со стеллажами находились минимум три человека, сообщает РЕН ТВ .

В каком именно торговом центре произошло ЧП, не уточняется. Судя по камерам наружного наблюдения, обрушение витрины произошло в момент, когда двое покупателей стояли спиной к стеллажам, а одна из сотрудниц торговой точки находилась у края витрины и, предположительно, открывала один из отделов.

При обрушении витрина прижала сотрудницу спиной к островку с кассой и другими витринами, а двум другим посетителям ударила в область поясницы.

Мужчина попытался поднять упавшую конструкцию, но ничего не получилось. По данным СМИ, несколько человек госпитализированы. Степень их повреждений не уточняется. По факту случившегося проводится проверка.