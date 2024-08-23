В подмосковной Лобне пожарные потушили пожар в доме на 7-м этаже
Спасатели МЧС в Лобне потушили пожар в многоквартирном доме
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В Лобне Московской области на улице Жирохова в одной из многоэтажек на 7-м этаже произошел пожар, который спасатели успешно ликвидировали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.
Очевидцы пожара сняли происходящее на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как языки пламени вырывались с балкона, а по стене дома вверх полз черный дым.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали горение. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал.
Компетентным специалистам предстоит выяснить, что стало причиной пожара в многоквартирном доме. Обстоятельства устанавливаются.