Видео: в Москве на девятом этаже из квартиры валил черный густой дым

сегодня в 18:56

Видео: в Москве на девятом этаже многоквартирного дома произошел пожар

Столичные огнеборцы оперативно отреагировали на сигнал о пожаре в квартире на девятом этаже 16-этажного дома на северо-востоке города, возгорание успешно потушено, сообщает ГУ МЧС РФ по Москве.

По данным Telegram-канала SHOT, из-за пожара из дома люди самостоятельно выбегали на улицу. По данным спасателей, площадь горения составила 10 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Из-за чего загорелась квартира, устанавливается.

Ранее в Москве спасатели выезжали на одну из стройплощадок. Там загорелся утеплитель.