Видео: Саркисяна увозили от предполагаемой слежки за день до убийства

Саркисяна увозили от предполагаемой слежки за день до убийства в Москве

Появилось видео, как главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна увозят из московской бани «Вешки» 2 февраля, за день до его убийства. Тогда охрана Саркисяна заметила подозрительных людей в неприметном авто, а сам он говорил, что знает их личности, сообщает «112» .

Люди, которых в воскресенье заметили телохранители Саркисяна, могли вести за ним слежку. На кадрах видно, как основателя «Армянского батальона» спешно уводят из бани в машину, после чего автомобили уезжают.

Основатель «Армянского батальона» посещал «Вешки» каждое воскресенье, «и об этом многие знали». После ситуации с преждевременным отъездом 2 февраля Саркисян говорил, что знает, кто за ним следил, и может «решить этот вопрос».

Не прошло суток, как главу Федерации бокса ДНР взорвали в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. Саркисян умер от ран в реанимации. Вместе с создателем «Арбата» погиб один из его телохранителей, еще три человека пострадали.