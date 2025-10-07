Видео: поезд и грузовик с песком столкнулись на ж/д переезде в Татарстане

Столкновение поезда с грузовиком на ж/д переезде в Татарстане попало на видео

В Сети появилось видео с моментом столкновения пассажирского поезда и грузовика с песком на железнодорожном переезде в Татарстане, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На опубликованных кадрах с разных ракурсов видно, как «КамАЗ» сносит шлагбаум и оказывается на пути следования поезда, хотя при этом звучит сигнал об остановке автомобильного транспорта из-за приближения состава. Водитель успевает покинуть кабину и в последние секунды отбежать от грузовика, который сносит пассажирский поезд.

ДТП произошло 7 октября на 753 км Горьковской железной дороги около станции Свияжск. Грузовик и поезд получили повреждения, обошлось без жертв и пострадавших.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ее проводят по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

