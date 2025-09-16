Видео: пьяный мужчина спалил автомобиль бывшей жены в Купчине

Нетрезвый мужчина поджег Kia Sportage экс-супруги в петербургском Купчине. Происшествие случилось 16 сентября в 03:00 на Будапештской улице, сообщает 112 .

Автомобиль стоял на парковке. Им пользовалась экс-супруга мужчины. Пара развелась совсем недавно, и, по всей видимости, бывший муж решил отомстить.

Прохожий увидел, что машина горит, и хотел помочь ее потушить. Однако мужчина потребовал не вмешиваться. Он признался, что намеренно хочет сжечь автомобиль.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Они потушили пожар. Мужчина задержан полицией.

Опубликована также запись, на которой полыхает машина. На ней видно, что огонь полностью охватил автомобиль. В результате Kia Sportage был полностью уничтожен.

