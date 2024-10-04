Видео: на трассе по пути в аэропорт Внуково полыхает машина после ДТП

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале предупреждает столичных автомобилистов о том, что на 32-м километре Киевского шоссе из-за аварии образовался затор.

Предварительно установлено, что в районе московского аэропорта Внуково при движении в сторону Московской области столкнулись две машины. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Причины аварии, а также информация о пострадавших уточняются. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять дорожную обстановку.

По данным РЕН ТВ, после ДТП один из автомобилей загорелся. Соответствующее видео с места происшествия в редакцию прислал один из читателей. По его словам, два человека пострадали, их забрали бригады скорой помощи.