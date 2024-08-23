Видео: на территорию ИК-19 в Волгоградской области прибыл вертолет санавиации

сегодня в 14:42

Под Волгоградом после бунта на территорию ИК-19 прибыл вертолет санавиации

В настоящее время силовики оцепили периметр исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, на территорию, где арестанты захватили сотрудников ФСИН, прибыл вертолет санавиации, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как вертолет пролетает в сторону ИК-19, где, предположительно, еще есть травмированные люди.

Дорогу к зданию на улице Орджоникидзе полностью перекрыли. Для переговоров с террористами планируют привести муллу волгоградской мечети.

Известно, что арестанты, устроившие бунт, требуют предоставить им 2 млн долларов и вертолет для беспрепятственной возможности покинуть ИК-19, после чего уехать из России.