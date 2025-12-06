Видео: на Камчатке эпично столкнулись два квадроцикла

На Камчатке группа экстремалов устроила заезд на квадроциклах, но в какой-то момент двое из них не смогли разъехаться и столкнулись в середине склона. Момент попал на видео, которое опубликовал SHOT .

На кадрах видно, как один любитель экстремальной езды за рулем квадроцикла спускался вниз, а второй — в это же время поднимался вверх. Оба водителя не успели отреагировать на внезапное появление друг друга и столкнулись.

В итоге оба водителя квадроциклов вместе с техникой завались на бок и несколько раз повернулись вокруг своей оси под нецензурные крики автора ролика.

Предварительно известно, что экстремалы не пострадали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.