Видео: микроавтобус упал с обрыва на парковку в центре Владивостока

Происшествия
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Фото - © скриншот/Прокуратура Приморского края

21 ноября мужчина, управлявший машиной Toyota Hiace, по неизвестной причине съехал с косогора на Орлиной сопке в центре Владивостока. Произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Машина пролетела с обрыва расстояние около 12 метров. Во время приземления она нанесла урон стоящим машинам.

Из-за падения умер пассажир. Водителя отправили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.