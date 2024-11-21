Видео: микроавтобус упал с обрыва на парковку в центре Владивостока
Фото - © скриншот/Прокуратура Приморского края
21 ноября мужчина, управлявший машиной Toyota Hiace, по неизвестной причине съехал с косогора на Орлиной сопке в центре Владивостока. Произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Машина пролетела с обрыва расстояние около 12 метров. Во время приземления она нанесла урон стоящим машинам.
Из-за падения умер пассажир. Водителя отправили в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.