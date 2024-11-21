Видео: микроавтобус упал с обрыва на парковку в центре Владивостока Происшествия сегодня в 09:24 Фото - © скриншот/Прокуратура Приморского края

21 ноября мужчина, управлявший машиной Toyota Hiace, по неизвестной причине съехал с косогора на Орлиной сопке в центре Владивостока. Произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Машина пролетела с обрыва расстояние около 12 метров. Во время приземления она нанесла урон стоящим машинам. Из-за падения умер пассажир. Водителя отправили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.